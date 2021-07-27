Yalçın Koşukavak: İyi gidiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçın Koşukavak: İyi gidiyoruz

DHA

Yalçın Koşukavak: İyi gidiyoruz


Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Yukatel Kayserispor ile Ballkani arasında oynanan hazırlık maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Şu anda iyi gidiyoruz. Transfer beklentilerimiz var. İnşallah onları da hallettiğimiz zaman daha iyi bir Kayserispor izlettireceğiz" dedi. Ballkani Teknik Direktörü Bekım Isufi ise "Biz Kosova olarak buraya ilk kez geliyoruz. Buraya daha çok takımlar gelecektir" ifadelerine yer verdi.
Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor ile Kosova 1'inci Lig takımlarından Ballkani arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Her geçen gün ligin başlayacağı süre kısalıyor. Transfer ihtiyaçlarımız var. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Lig başlayana kadar iyi bir kadro oluşturma hedefimiz var. İyi gidiyoruz. Skordan bağımsız savunma ve hücum anlamında görmek istediğim şeyler oluyor. Bu çok kolay değil. Takımın şu an 12 transferi var. 3-4 oyuncu daha alırsak 16 oyuncu olacak. Oyuncular Manuel Fernandes ve Bernard Mensah yeni transferlerimiz. Kolay değil. 16 oyuncuyu bir geziye götürseniz 20 günden ancak isimlerini öğreniyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bir de kadro tamiratı yapıyoruz. Sağlıklı bir kadro kurmak için bu tür hazırlık maçları bizim için önemli. Hem oyuncuları oyun yapısına dahil etmeye çalışıyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz. Transfer beklentilerimiz var. İnşallah onları da hallettiğimiz zaman daha iyi bir Kayserispor izlettireceğiz" diye konuştu.
"KULÜBÜ ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Takımı eski başarılı günlerine kavuşturmak istediklerini kaydeden Koşukavak, "Gönül ister ki Kayserispor UEFA Kupası oynasın. Geçmişte oynamış. Bu takımın DNA´sında var. Kayserispor´un geçirdiği süreçler ekonomik ve kadro anlamında istikrarsızlıklar getirmiş. Böyle tamiratları yapmak kolay değil. 5-10 senede bozulanı şeyi 10-20 günde kurtaramıyorsunuz. İşin gerçekçi tarafına bakmak lazım. Ekonomik anlamda sağlıklı kulüp yaratmak lazım. Bu konuda sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz çalışıyorlar. Bizlerde saha kenarında doğru oyuncuları kullanmak için çalışıyoruz. Biraz sabra ihtiyacımız var. Kulübü eski günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Allah inşallah bunu bizlere nasip eder" ifadelerini kullandı.
BEKIM ISUFI: TAKIMIMDAN ÇOK MEMNUNUM
Ballkani Teknik Direktörü Bekım Isufi ise "2 günden beri Erciyes´teyiz. Burada antrenmanlara başladık. Her şey çok güzel. Otel ve sahalardan çok memnunuz. Biz Kosova olarak buraya ilk kez geliyoruz. Buraya daha çok takımlar gelecektir. Bugün bizim için ilk hazırlık maçıydı. Takımımdan çok memnunum. Güzel bir maç yaptık. Skor bizim için önemli değildi. Buraya sezon için hazırlanmaya geldik. Bizim için bu önemli" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları
-Bekım Isufi'nin açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2021-07-27 21:10:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı
Hazırlık Maçı: Kayserispor: 1 - Ballkani: 1
YEREL HABERLER Hazırlık Maçı: Kayserispor: 1 - Ballkani: 1
Gülsoy’dan aşı çağrısı: “Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı” KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerekir” “Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz”
YEREL HABERLER Gülsoy’dan aşı çağrısı: “Aşılamayı artırmak için ...
Başkan Büyükkılıç’tan Develi’nin çehresini değiştirecek projeler
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Develi’nin çehresini ...
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2)
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine ...
Ahmet Evkaya gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Ahmet Evkaya gümüş madalya kazandı
Melikgazi’de ‘TSE Gözetim Tetkiki’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Melikgazi’de ‘TSE Gözetim Tetkiki’ toplantısı yapıldı
Kuyumcu baba ve oğluna 6 milyon TL dolandırıcılık iddiasıyla gözaltı
YEREL HABERLER Kuyumcu baba ve oğluna 6 milyon TL dolandırıcılık ...
Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine ...
Melikgazi'de 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' konulu seminer verildi
YEREL HABERLER Melikgazi'de 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' konulu ...
Kayserispor, otizm renkleri ve Selçuklu motifleri taşıyan yeni formasını tanıttı Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Otizmin renkleri ile birleşen Selçuklu motifleri ile şehrimize kültürel anlamda destek olacağız”
YEREL HABERLER Kayserispor, otizm renkleri ve Selçuklu motifleri ...
Sarraf baba ve oğlu, kar vadiyle 30 milyon TL dolandırdı Polis ekipleri sarrafta arama yaptı, baba ve oğlu gözaltına alındı, firar olan bir kişi de aranıyor
YEREL HABERLER Sarraf baba ve oğlu, kar vadiyle 30 milyon TL ...
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi 27. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi 27. Dönem Mezunlarını ...
Bilge Kağan Caddesi'ne yeni çehre
YEREL HABERLER Bilge Kağan Caddesi'ne yeni çehre
Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım ...
Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için ...
Erciyes'te zirve heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te zirve heyecanı başlıyor
Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve ...
Kayseri Olimpik Sutopu 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Kayseri Olimpik Sutopu 1 gümüş 1 bronz madalya ...
Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor" SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Pandemi döneminde sanayicilerimiz destan yazdı"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız ...
Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı dengesine dikkat etmeli
YEREL HABERLER Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı ...
Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
YEREL HABERLER Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu ...
Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu