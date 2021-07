Yalçın Koşukavak: İyi gidiyoruz

Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Yukatel Kayserispor ile Ballkani arasında oynanan hazırlık maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Şu anda iyi gidiyoruz. Transfer beklentilerimiz var. İnşallah onları da hallettiğimiz zaman daha iyi bir Kayserispor izlettireceğiz" dedi. Ballkani Teknik Direktörü Bekım Isufi ise "Biz Kosova olarak buraya ilk kez geliyoruz. Buraya daha çok takımlar gelecektir" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor ile Kosova 1'inci Lig takımlarından Ballkani arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Her geçen gün ligin başlayacağı süre kısalıyor. Transfer ihtiyaçlarımız var. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Lig başlayana kadar iyi bir kadro oluşturma hedefimiz var. İyi gidiyoruz. Skordan bağımsız savunma ve hücum anlamında görmek istediğim şeyler oluyor. Bu çok kolay değil. Takımın şu an 12 transferi var. 3-4 oyuncu daha alırsak 16 oyuncu olacak. Oyuncular Manuel Fernandes ve Bernard Mensah yeni transferlerimiz. Kolay değil. 16 oyuncuyu bir geziye götürseniz 20 günden ancak isimlerini öğreniyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bir de kadro tamiratı yapıyoruz. Sağlıklı bir kadro kurmak için bu tür hazırlık maçları bizim için önemli. Hem oyuncuları oyun yapısına dahil etmeye çalışıyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz. Transfer beklentilerimiz var. İnşallah onları da hallettiğimiz zaman daha iyi bir Kayserispor izlettireceğiz" diye konuştu.

"KULÜBÜ ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Takımı eski başarılı günlerine kavuşturmak istediklerini kaydeden Koşukavak, "Gönül ister ki Kayserispor UEFA Kupası oynasın. Geçmişte oynamış. Bu takımın DNA´sında var. Kayserispor´un geçirdiği süreçler ekonomik ve kadro anlamında istikrarsızlıklar getirmiş. Böyle tamiratları yapmak kolay değil. 5-10 senede bozulanı şeyi 10-20 günde kurtaramıyorsunuz. İşin gerçekçi tarafına bakmak lazım. Ekonomik anlamda sağlıklı kulüp yaratmak lazım. Bu konuda sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz çalışıyorlar. Bizlerde saha kenarında doğru oyuncuları kullanmak için çalışıyoruz. Biraz sabra ihtiyacımız var. Kulübü eski günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Allah inşallah bunu bizlere nasip eder" ifadelerini kullandı.

BEKIM ISUFI: TAKIMIMDAN ÇOK MEMNUNUM

Ballkani Teknik Direktörü Bekım Isufi ise "2 günden beri Erciyes´teyiz. Burada antrenmanlara başladık. Her şey çok güzel. Otel ve sahalardan çok memnunuz. Biz Kosova olarak buraya ilk kez geliyoruz. Buraya daha çok takımlar gelecektir. Bugün bizim için ilk hazırlık maçıydı. Takımımdan çok memnunum. Güzel bir maç yaptık. Skor bizim için önemli değildi. Buraya sezon için hazırlanmaya geldik. Bizim için bu önemli" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları

-Bekım Isufi'nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2021-07-27 21:10:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.