Özhaseki, Develi'de yerel yönetimler istişare toplantısı yaptı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın ev sahipliğinde Develi’de Kayseri’nin tüm ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkan Vekili Nuh Kurtsoy ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok’un da katıldığı ve Cumhur İttifakı’nın birlik ve dayanışma içerisinde devam ettiği mesajlar verildi. Toplantı öncesinde AK Parti Kayseri Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile beraberindeki belediye başkanları Dev Ali Türbesini ve Develi Belediyesinin yaptırdığı Çanakkale Şehitleri Anıt Parkını ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Özhaseki tüm belediye başkanları, cumhur ittifakı il ve ilçe yönetimiyle birlikte yerel yönetimler istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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