Başkan Büyükkılıç'tan Gastronomi dalında 'UNESCO' müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi alanında zenginliği ile bilinen Kayseri’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından ‘Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne girmeye hak kazandığı müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ve ticari geçmişiyle Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri’nin gastronomi şehri olarak da ön plana çıktığını belirterek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı 2021 başvurusu değerlendirme sürecinin sonuçlandığını belirtti. Bu kapsamda, belediye bünyesinde oluşturdukları UNESCO Komisyonu komitesinin ‘Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı’ sloganı ile uzun ve özverili çalışmalar yaptığını anımsatan Büyükkılıç, yapılan çalışmalar sonucu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne girmeyi başardıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yapılan değerlendirme ve teknik incelemeler sonucu Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne alınmasına karar verildiğini vurguladı.

Lezzetin anavatanı Kayseri’yi turizm merkezi yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini koruyan kadim kentimiz Kayseri, gastronomi dalında da kendisini ispatlamıştır. Zirai, ekonomik, kültürel, ticari ve jeopolitik öneminin yanı sıra gastronomi alanında da sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete ve zenginliğe sahibiz. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil olduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm ekibe başvuru süreci boyunca göstermiş oldukları özveri, başarı ve emeklerinden dolayı teşekkürlerini ve tebriklerini iletti.

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