Kayseri'de PKK/YPG üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hasan Elcuma E. (37), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Polis ekiplerinin istihbari bilgisi sonrası 2 Ocak 2019´da yapılan operasyonda Suriye uyruklu Hasan Elcuma E.´nin, terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD adına Suriye´de 4-5 yıl faaliyet gösterdiği belirlendi. Yasa dışı yollarla Türkiye´ye geldiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan Elcuma E., tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan dava açıldı.
Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada Hasan Elcuma E., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, "Afrin ve El Bab´da yapılan operasyonları işgal olarak tanımlamadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Örgüt ile bağlantım yok" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Hasan Elcuma E.´yi, `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-07-28 15:43:44
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