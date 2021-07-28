Vali Günaydın: “Yanan yerlerin büyük kısmı örtü yangını, ormanlarımızda büyük kaybımız yok” Kayseri’de 80 hektarlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Yanan yerlerin büyük kısmı örtü yangını, ormanlarımızda büyük kaybımız yok” dedi.

Ulupınar Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede büyürken, Orman Bölge, Milli Parklar, belediye ekipleri, Nevşehir ve Niğde’den gelen ekipler ve vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangının çıktığı bölgeyi incelemeye gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yangının büyük kısmının örtü yangını olduğunu belirterek, “Yanan yerlerin büyük kısmı örtü yangını, ormanlarımızda büyük kaybımız yok” dedi.

Vali Günaydın, “Tüm hemşerilerimize öncelikle geçmiş olsun. Bugün saat 11.05 itibari ile bölgemizde yangın meydana geldi ve ilk müdahaleyi de Milli Parklar ekibi hemen yaptı. Şu anda da hem Orman Bölge hem de Milli Parklar ekipleri, belediye ekipleri, Nevşehir ve Niğde’den gelen ekiplerimiz ve vatandaşlarımız ile beraber yangına müdahale ediyoruz. Şu anda yaklaşık 80 hektarlık bir alanda ve büyük çoğunluğu da örtü yangını şeklinde devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi, yangının yayılmasının ana nedeni rüzgarın şiddeti ve aldığımız bilgiye göre, meteorolojiden aldığımız bilgiler de bu rüzgarın 2 gün daha devam edeceği yönünde. Arkadaşlarımız buna göre tedbirlerini alıyorlar, müdahalelerini yapıyorlar. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Arkadaşlarımız görevlerini yerine getirirken, vatandaşlarımız da çok büyük destek veriyorlar. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. İnşallah daha fazla büyümeden yangını kontrol altına alırız. Az önce de ifade ettiğim gibi büyük çoğunluğu örtü yangını. Bunu da inşallah kısa sürede kontrol altına alırsak, daha büyük bir zayiatın önüne geçmiş oluruz. Hepimize tekrardan geçmiş olsun”

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, diğer yandan bölgedeki yangın İHA drone’u tarafından havadan görüntülendi.

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