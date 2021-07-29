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(Özel) Kayseri’de vaka sayıları arttı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Aşı sayısını süratle yukarıya çıkarmamız lazım”

İHA

(Özel) Kayseri’de vaka sayıları arttı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Aşı sayısını süratle yukarıya çıkarmamız lazım”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vaka sayılarında artış yaşandığını söyleyerek, aşı çağrısında bulundu. Vali Günaydın, “Kayseri’mizde şu anda aşı sırası gelmiş 1 milyon 103 bin vatandaşımız var. Bu 1 milyon 103 bin vatandaşımızdan sadece 658 bini birinci doz aşısını olmuş. Bu çok düşük bir oran” dedi.
İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentteki korona virüs tablosuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Günaydın, “Hemen hemen her yerde olduğu gibi kısıtlamaların kaldırılması ile beraber ilimizde de vaka sayılarında artışlar meydana geldi. Çok denetimler yaptık. Vatandaşlarımızı ve esnafımızı ziyaret ettik. Her zaman dedik ki; sonuna kadar tedbirlerden uzaklaşmamız ve tedbirlere uymamız gerekiyor. Tek bir vaka kalıncaya kadar da aynı kararlılık ile çaba ve gayret göstermemiz gerekiyor diye hep ifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayseri’de aşılanan kişi sayısını yetersiz bulan Vali Günaydın, bunun artırılması gerektiğini kaydederek, aşı çağrısında bulundu. Günaydın, “Aşılama devam ediyor. Aşılamanın istediğimiz hızda olmadığı anlar ve zamanlar oluyor. Zaman zaman günde 30 bin aşı yaptığımız oluyor. Fakat bizim istikrarlı bir şekilde aşılama oranımızı yukarı çıkartmamız gerekiyor. Bunun içinde özellikle sırası gelen vatandaşlarımızdan biran önce aşı olmalarını bekliyoruz. Bunu arzu ediyoruz. Aşı zorunlu değil ama vatandaşlık görevidir, bir zorunluluktur. Bu anlayış ile olaya bakmamız lazım. Çünkü şu anda pandemi ile mücadelemizde elimizde çok güçlü aşı silahı var. Bilim adamlarımız, uzmanlarımız aşı ile ilgili çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir endişeye kapılmamalarını ifade ediyorlar. Bizlerden çağrıda bulunuyoruz. Lütfen Kayseri’mizde aşı sırası gelmiş olan vatandaşlarımız biran önce aşılarını yaptırsınlar. Mobil ekiplerimiz 24 saat aşılama yapıyorlar. Kocasinan ilçesinde bulunan muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Talepler geldi. ‘Mobil ekipler köylerimizde, mahallelerimizde aşılama yapsın’ dediler. Bizde sağlık müdürümüze talimat verdik. Ekiplerimiz vatandaş istediği zaman köyüne, mahallesine giderek orada da aşılama yapacaklar. Bunu hızlandırmamız lazım. Kayseri’mizde şu anda aşı sırası gelmiş 1 milyon 103 bin vatandaşımız var. Bu 1 milyon 103 bin vatandaşımızdan sadece 658 bini birinci doz aşısını olmuş. Bu çok düşük bir oran. Bizim bunu süratle yukarılara taşımamız lazım. İkinci dozu yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 287 bin ve 63 bin vatandaşımızda üçüncü doz aşılarını olmuş. Toplamda 1 milyon 100 bine yakın aşı yapmışız. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Şu anda aşımız mevcut ama vatandaşımızın da hızlı bir şekilde bize destek ve katkı vermesi gerekiyor. Bunun içinde gelip aşısını olması gerekiyor. Pandemi ile mücadelede kısa vadede sonuç almak istiyorsak, mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Aşı oranını yukarıya çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz"
Aşı oranını yukarıya çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Kayseri Valisi Günaydın, “Sağlık Bakanlığımız çalışma yapıyor. Grupları belirliyor ve aşı sırası gelen vatandaşlarımızı ilan ediyor. Bizlerde ilerde sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını olması için bütün imkanları seferber ediyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz, belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız iş birliği içerisinde bu oranı yukarı taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. 24 saat vatandaşımızın emrindeyiz. Gün oluyor aşılama sayısında çok güzel rakamlar elde ediyoruz. Ancak bir hafta sonra baktığımızda bu oran oldukça aşağılara düşüyor. Bunu mutlaka önlememiz lazım. İstikrarlı bir şekilde günde 2530 bin aşı yapmamız lazım. Bu kapasitemiz var. Bunu yapacak altyapımız hazır. Vatandaşlarımızın bize haber vermesi, ‘ben aşımı olma istiyorum’ demesi veya sisteme girerek randevu alması yeterli. Bunu hızlı bir şekilde geliştirmemiz lazım. Sivil toplum örgütlerimiz ile muhtarlıklarımız ile basınımız ile bu çalışmaları biraz daha yukarıya taşımamız gerekiyor. Bu çalışmaları hızlandıralım ki sonuç alalım. Çünkü vaka sayılarında son 3 günde maalesef artışlar oluyor. Bu artışlar bayram ve tatilin getirdiği yoğunluktan kaynaklanıyor. Bizim buna sebebiyet vermememiz lazım. Bayramda olsa tatilde olsa maske, mesafe ve temizlikten asla ve asla ödün vermememiz lazım. Kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda çok fazla kalmamız lazım. Bunları yaptığımız zaman, aşı sıramız geldiğinde aşımızı olduğumuz zaman biz bu mücadeleden hızlı bir şekilde galip ayrılırız, kısa sürede sonuç alırız. Aksi taktirde kısır döngü gibi bir döngü oluşacak. Bu kısır döngüde de tedbirleri artırdığımız zaman vaka sayıları düşecek. Gevşettiğimiz zamanda artacak. O yüzden bizim her zaman sonuç alıncaya kadar maske, mesafe ve temizlik kuralına titizlik ile riayet etmemiz çok büyük önem arz ediyor” dedi.
“Tedbirler alınırsa kısıtlamaya ihtiyaç olmaz” diyen Günaydın, “Vaka sayılarında çok ciddi rakamlar meydana geldiği zaman bilim kurulu toplanıyor. Bu konuda kararlarını veriyor. Tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiği zaman gerekli açıklamalar yapılıyor ama şu anda zamanımız varken biz tedbirlerimizi üst seviyede alırsak, kısıtlamaya ihtiyaç olma diye düşünüyorum. Çünkü biz Kayseri açısından değerlendirme yaptığımızda özellikle ilk zamanlarda maske konusunda çok büyük hassasiyet gösteriyorduk. Fakat son 2 gündür ben çıkıp dolaşıyorum. Maske konusunda ki hassasiyetimizi kaybettiğimizi gördüm. Tekrardan o hassasiyetimizi kazanmamız lazım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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