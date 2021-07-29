‘Maharetli Eler’ bu Pazar görücüde

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde başlatılan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu Pazar günü misafirlerini ağırlayacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçen yıl hayata geçirilen uygulamayla ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini sergilediği pazar, ilçenin tarihi güzelliklerinin yer aldığı Harman Mahallesi Meydanı’nda 1 Ağustos Pazar günü yeniden kurulacak. Ev yapımı gıdalardan el sanatlarına, ev tekstilinden organik tarım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerin satışa sunulduğu pazar, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte her ayın ilk ve üçüncü pazar günü alıcıyla satıcıyı buluşturmaya devam ediyor.

Kurulduğu ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gören pazar, 70’in üzerinde kadın üreticinin ürünlerinin vatandaşlarla buluşmasına imkan sağlıyor.

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