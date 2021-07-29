Kayseri´de uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis ve para cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ö.D. (40), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde 2 Ocak 2019´da düzenlenen operasyonda Ö.D. gözaltına alındı. Şüphelinin 4 farklı olayda bonzai ticareti yaptığı belirlendi. Sevk edildiği adliyede, mahkemeye çıkarılan Ö.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. Ö.D. hakkında, `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan dava açıldı.
Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, sanık Ö.D. hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren Ö.D., "İftira atılıyor. Kesinlikle ticaretini yapmadım. Kullanıcısıyım. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ö.D.´yi, `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-07-29 13:19:52
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