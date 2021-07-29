Uyuşturucu taciri sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de uyuşturucu madde (bonzai) sattığı iddiası ile yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ö.D. ve avukatı katıldı. Mahkeme savcısı, tutuklu sanık Ö.D.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapma suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrar ederek cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Ö.D. savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını ancak satmadığını öne sürerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ö.D.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

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