Tayyip Kanarya Uşakspor’da

Kayserili futbolcu Tayyip Kanarya, yeni sezonda Uşakspor forması giyecek.

Kayserili golcü Tayyip Kanarya, Türkiye 2. Lig takımlarından Uşakspor ile anlaşmaya vardı. Son olarak Manisa FK takımında forma giyen 1995 doğumlu golcü oyuncu bonservisi ile birlikte Uşakspor’a transfer oldu. Tayyip Kanarya, dün Uşak’a giderek resmi sözleşmeye imza attı.

Forvet futbolcu Tayyip Kanarya, “Uşakspor ile 3 yıllık anlaşmış bulunmaktayım. Günlerdir uzun uğraşlar veren Uşakspor yönetimine ve güzel dileklerini ileten Uşakspor taraftarına teşekkür ederim. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi.

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