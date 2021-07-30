Alperen Elmas profesyonel oldu

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Yukatel Kayserispor U19 takımından Alperen Elmas, profesyonel sözleşmeye imza attı.

Yukatel Kayserispor altyapısında forma giyen genç oyuncu Alperen Elmas, kendisini 5 yıllığına sarı kırmızılı formaya bağlayan profesyonel futbolcu sözleşmesine imza attı. Kayserispor U19 takımında forma giyen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Alperen Elmas, çalışmalarını artık A takım ile sürdürecek.

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