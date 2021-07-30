AGÜ Ekonomi Bölümü’nden uluslararası seminer serisi

ABD, Estonya, Slovenya ve Türkiye’den ünlü iktisatçı ve ekonomistler, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümünün düzenlediği “Ekonomistler Ne Yapar” adlı uluslararası seminer serisinde biraraya geldi. İktisatçı ve ekonomistler, öğrencilerle buluşarak, onlara ekonomi sektörü, sektördeki ulusal ve uluslararası iş imkanları ve kariyer planlamalarını anlattı. Toplam 8 uluslararası seminer serisi, Covid19 pandemisi nedeniyle online gerçekleştirildi.



Seminerlere ABD’nin önde gelen düşünce merkezlerinden RAND Corporation’da ekonomist olarak çalışan James Marrone, ABD Minnesota Üniversitesi’nden Joseph Mullins, ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu’ndan David Chester Low, Estonya’nın Tartu Üniversitesi’nden Luca Alfieri, Slovenya Makroekonomik Analiz ve Kalkınma Enstitüsü ve Merkez Bankası’nda çalışmış olan Natasa Todorovic Jemec, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) Yavuz Yumrukuz, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Suut Doğruel ve Ernst&Young’da Denetim Müdürü olarak çalışmış Utku Ökçe katıldı.



Konuşmacılar seminerlerde, iktisatçı, ekonomist ve benzer disiplinlerde eğitim almış alanlarında uzman konuşmacılar, kariyer süreçlerindeki deneyimlerini öğrencilere aktardı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiği seminerlerde katılımcılar, ulusal ve uluslararası iş imkanları, kariyer hedeflerine yönelik gerekli kazanımlar, iş yaşamının gereklilikleri gibi konulardaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin merak ettikleri soruları da cevaplayan uzmanlar, öğrencilerin kariyer farkındalıklarını arttırmalarına yönelik önerilerde bulundu.



Öğrencilere ulusal ve uluslararası kariyer olanaklarını ve hedeflerine yönelik kazanımları belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlayan seminerler ilgi duyan tüm katılımcılara açık olarak düzenlendi ve güz döneminde yine farklı ülkelerden, farklı sektörlerden konukların katılımıyla devam ettirilmesi planlanıyor.

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