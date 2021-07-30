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Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ve 2 oğlu adliyede

DHA

Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ve 2 oğlu adliyede


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de 20 kişiyi kar vaadiyle yaklaşık 6 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu Namık Kemal S. (57) ile oğulları Necip Han S. (25) ve Emin S., adliyeye sevk edildi.
Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı´nda kuyumculuk yapan Namık Kemal S. ile oğulları Necip Han S. ve Emin S., iddiaya göre kar vadiyle çok sayıda kişiden para aldı. Yaklaşık 10 gün önce kuyumcu dükkanının kapanması üzerine dolandırıldıklarını anlayan kişiler, polis merkezine gelerek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, şüphelilerin, kendilerinden şikayetçi olan 20 kişiyi yaklaşık 6 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2021-07-30 11:02:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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