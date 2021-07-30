Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na girecek adaylara başarı dileyerek, birçok insana istihdam imkanı sunacak olan KPSS’nin hayırlar getirmesini temenni etti. Büyükkılıç, “Gençlerimizin geleceklerini tayin edecekleri bu sınavı sorunsuz bir şekilde atlatmalarını canı gönülden istiyor, tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu personeli olmak isteyenler için büyük önem taşıyan Kamu Personel Seçme Sınavı’na girecek olan adaylara seslenerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde 1 Ağustos Pazar günü yapılacak olan KPSS’ye girecek olan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, Allah zihin açıklığı versin dua ve temennisinde bulunuyorum. Kamu personeli olmak isteyenler için büyük önem taşıyan bir sınav. Umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Bu sınavlar gençlerimizin geleceklerini belirliyor. Sınavların, sorunsuz, sıkıntısız, bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Şehrimizde ve ülkemizde sınava girecek olan kardeşlerimize başarılar diliyorum."



Başkan Büyükkılıç, ayrıca pazar günü sınav saatinde adayların dikkatinin dağılmaması için araç sürücülerinin korna çalmamalarını ve o saatlerde gürültü kirliliği yapılmamasını istedi.



KPSS SINAVI İÇİN KENT İÇİ ULAŞIMDA CUMARTESİ TARİFESİ KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 1 Ağustos Pazar günü KPSS sebebiyle ulaşım seferlerinde güncelleme gerçekleştirdi. Buna göre sınav günü kent içi ulaşımda cumartesi tarifesi kullanılacak ve ihtiyaç halinde ek seferler konulacak. Güncel sefer saati ile güzergah bilgilerine https://www.kayseriulasim.com adresli web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılabilecek.



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel YetenekGenel KültürEğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

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