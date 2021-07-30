Kayseri GESK lige iyi başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Yılı B1 Futbol Sesi Görenler deplasmanlı ligde mücadele eden Kayseri GESK ilk maçında 15 Temmuz Akıncılar GESK takımını 51 yenerek 1. haftayı lider tamamladı.
17 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen müsabakalarda Kayseri GESK takımımız 15 Temmuz Akıncılar GESK takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 51’lik skorla tamamlayan Kayseri temsilcimiz 1. haftayı ilk sırada kapattı. Müsabakada 4 gol birden atarak yıldızlaşan Behzad gol krallığında ilk sırada yer aldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Ligde 1. Haftayı ilk sırada tamamlayan Kayseri GESK takımımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.