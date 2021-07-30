Meteorolojiden yaşlı ve kronik hastalara 'sıcaklık' uyarısı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “Sıcaklarda 11.00 - 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli” “Yağış ortalaması geçen yıllara göre çok düşük”

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, gelecek hafta içinde etkili olacak sıcaklar konusunda verdiği bilgilerde, yağış ortalamasının geçen yıllara göre çok düşük olduğunu belirterek, “Sıcaklarda 11.0016.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli” dedi.



Hafta sonu az bulutlu ama sıcak hava beklendiğini söyleyen Mehmet Bütüner, “Bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz. Cumartesi ve pazarda az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalinde civarında seyredecek. 31 ile 33 derece arasında olacak. Asgari sıcaklarımızda 14 ile 15 derece civarında olacak. Çok sıcak bir yıl geçiriyoruz. Yazda çok sıcak geçiyor. Şuana kadar temmuz ayı maksimum sıcaklık yani azami sıcaklık ortalamamız 31,9 derece, uzun yıllar ortalamasının 1,2 derece üzerinde. Uzun yıllar ortalaması 30,7 oldu. Yalnız 2020’den 1 derece kadar düşük, geçen yıl temmuz ayı ortalaması 32,9 derece olarak ölçülmüş” dedi.



“Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre çok düşük”

Bu yıl 28 günlük yağış periyodunda uzun dönemde geçmiş yıllara bakarak yağış oranının çok az olduğunu söyleyen Bütüner, “Yağışlar geçmiş yıla oranla bayağı düşük. Bu yıl şuana kadar ilk 28 günlük değerlere baktığımda 0,8 milimetrelik yağış ölçmüşüz. Temmuz ayı için uzun yıllar ortalamamız 8,8 milimetre, geçen yıl temmuz ayında 6,7 milimetrelik bir yağış olmuş. Bu yıl içinde 28 günlük periyotta 0,8 milimetrelik gibi çok düşük bir yağış gerçekleşti. Ortalama uzun yıllar ve geçen seneye göre bayağı düşük” ifadelerini kullandı.



“Saat 11.00 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli”

Bütüner, gelecek hafta sıcaklıkların yükselmesini beklediklerini ve özellikle kronik hasta ve yaşlı vatandaşların saat 11.00 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermelerini belirterek, “Biz her zaman sıcaklıklar konusunda vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içi de Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaşanacak. Özellikle 11 ile 16 saatler arasında hastalığı bulunan, kronik hastalığı bulunan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız sokağa daha az çıksınlar. Sularımızı dikkatli kullanalım. Az önce belirtiğim gibi bu ay ve bu yıl ortalama olarak daha az yağış alıyoruz. İlerleyen günlerde sıkıntı yaşamamak için tedbirli olalım” dedi.

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