Kâr vaadiyle 30 milyon dolandıran 2 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi

Kayseri'de kâr vaadiyle 100 kişiden yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kâr vaat ederek 30 milyon TL'lik ziynet eşyalarını alan baba N.K.S., oğlu N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.'yi gözaltına aldı. Firar olan E.S.'nin Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden N.K.S. ve E.S. tutuklanırken, N.H.S.'ye ise ev hapsi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.