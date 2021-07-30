Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı

DHA

Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de para vermediği oğlu Caner B. (17) tarafından sopayla dövülüp rehin alınan Filiz G. (50) polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Nane Sokak´taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Olumsuz yanıt alan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.´yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.
Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-07-30 15:06:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darp ettiği annesini eve kilitledi
YEREL HABERLER Darp ettiği annesini eve kilitledi
Başkan Büyükkılıç'tan karayolları zirvesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan karayolları zirvesi
Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi
Gazeteci Süleyman Keskin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Süleyman Keskin son yolculuğuna uğurlandı
Kâr vaadiyle 30 milyon dolandıran 2 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi
YEREL HABERLER Kâr vaadiyle 30 milyon dolandıran 2 kişi tutuklandı, ...
Kayseri’nin ihracatı ilk 6 Ayda Yüzde 51 arttı
YEREL HABERLER Kayseri’nin ihracatı ilk 6 Ayda Yüzde 51 arttı
Kayseri´deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında
YEREL HABERLER Kayseri´deki orman yangını 3'üncü günde kontrol ...
Meteorolojiden yaşlı ve kronik hastalara 'sıcaklık' uyarısı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “Sıcaklarda 11.00 - 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli” “Yağış ortalaması geçen yıllara göre çok düşük”
YEREL HABERLER Meteorolojiden yaşlı ve kronik hastalara 'sıcaklık' ...
Kayseri GESK lige iyi başladı
YEREL HABERLER Kayseri GESK lige iyi başladı
Kayseri'de konutlardaki doğalgaz tüketimi arttı
YEREL HABERLER Kayseri'de konutlardaki doğalgaz tüketimi arttı
Büyükkılıç: "Yangın kontrol altına alındı"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Yangın kontrol altına alındı"
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: “Kayseri dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: “Kayseri dış ticaret ...
Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı diledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, KPSS'ye girecek adaylara başarı ...
Kocasinan Belediyesi’nden sağlıklı yaşama büyük destek
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden sağlıklı yaşama büyük ...
Büyükşehir'den kırsala 41 milyon TL'lik asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehir'den kırsala 41 milyon TL'lik asfalt
Tüf mağara tavanında fosil bulundu
YEREL HABERLER Tüf mağara tavanında fosil bulundu
Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ve 2 oğlu adliyede
YEREL HABERLER Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ...
Kentsel dönüşümle yenilenen Kazım Karabekir’e yeni yollar
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümle yenilenen Kazım Karabekir’e yeni ...
Başkan Palancıoğlu, Gazeteci Süleyman Keskin için başsağlığı diledi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Gazeteci Süleyman Keskin için ...
AGÜ Ekonomi Bölümü’nden uluslararası seminer serisi
YEREL HABERLER AGÜ Ekonomi Bölümü’nden uluslararası seminer serisi
Gezici Kütüphane Talas kırsalını arşınlıyor
YEREL HABERLER Gezici Kütüphane Talas kırsalını arşınlıyor
Vatandaşları kar vadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 sarraf adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Vatandaşları kar vadiyle yaklaşık 30 milyon TL ...
Vali Günaydın: "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor"
YEREL HABERLER Vali Günaydın: "Yangın kontrol altına alındı, soğutma ...
Kayserisporlu Gustavo Campanharo: "Kısa sürede takıma katılacağım"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Gustavo Campanharo: "Kısa sürede takıma ...