Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de para vermediği oğlu Caner B. (17) tarafından sopayla dövülüp rehin alınan Filiz G. (50) polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Nane Sokak´taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Olumsuz yanıt alan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.´yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.

Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-07-30 15:06:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.