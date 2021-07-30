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Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'ye 'Göğdere' müjdesi

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'ye 'Göğdere' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçe sakinlerinin merakla beklediği Göğdere Yolu’nun ihalesinin 10 Ağustos’ta yapılacağını açıkladı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce 8 Nisan’da inşaat ihalesi gerçekleştirilen FelahiyeKayseri Göğdere Yolu, yapılan itiraz üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmişti. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin 40 yıllık rüyası olan Göğdere Yolu ile ilgili yeni gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. 10 Ağustos’ta ihalenin yapılacağını duyuran Büyükkılıç, kısa sürede ihalenin onaylanıp, çalışmaların başlamasını temenni ederek, şunları söyledi:
“Gerek bakanlarımızın, gerek siyasilerimizin her Felahiye'ye gittiğinde gündeme getirdiği meşhur Göğdere yolu ile ilgili ihale yapılmıştı, malumunuz bürokrasi önemli, prosedür önemli, Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesiyle yeniden ihale yapılması yönünde bir irade sergilenmişti. Sağ olsun, Karayolları Bölge Müdürümüz gerekli çalışmaları yeniden hayata geçirdi. 10 Ağustos itibariyle ihalemize yeniden yapılacak. Umarım ciddi manada gerekçesi olan itirazı söz konusu olmaz, kısa sürede ihalemiz onaylanır ve Göğdere yolumuzun çalışmaları başlar. Ayrıca bir ödeneğimiz de en azından 2021 yılında kullanabilme fırsatı bulur.”
Başkan Büyükkılıç, yapılacak olan ihalenin şimdiden Felahiye’ye, Kayseri’ye ve yöre halkına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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