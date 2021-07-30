Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor



Yasin DALKILIÇÖzer KAYA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Sarımsaklı Barajı göletine giren yabancı uyruklu 2 kız kardeş ve gözden kaybolunca onları kurtarmak isteyen yakınının bulunması için suda arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sarımsaklı Barajı göletine, iddiaya göre, serinlemek için giren 12 ve 15 yaşlarındaki yabancı uyruklu kız kardeşler, kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızların yardım istediğini fark eden 27 yaşındaki yakınları da kurtarmak amacıyla girdiği suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudaki aramakurtarma çalışması için Turkuaz su altı arama ekipleri de çağrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Özer KAYA

2021-07-30 17:16:21



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