Baraja gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı’nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Ekipler baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken, balık adamlar ise suda kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Seyyid Abdulkadir Tümtürk arama çalışmaları sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Saat 17.00 sularında Kayseri’de bulunduğumuz sırada arkadaşlar bizimle irtibata geçtiler. Sarımsaklı Barajı’nda 3 kişinin boğulduğuna dair ihbar aldıklarını söylediler. Fakat burada çok şiddetli bir rüzgar ve akıntı var. Ailelerimiz şokta. Şu an içeriden 3 kişinin olduğu bilgisi var. Ancak 3’ü ile de kesin bir bilgi yok. 2 çocuğun suya girmesinden sonra 1015 metre ilerliyorlar ve düzlük bittikten sonra çökme oluyor. Bir de 4. çocuk var. Buradan 1 hanımefendi de suya girip birini çekebiliyor. Ondan sonra jandarma, UMKE, AFAD geldi. Allah ailelerine sabır versin” dedi.

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