Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sona erdi Ekipler arama çalışmalarına yarın sabah devam edecek

Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı’nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sona erdi. Ekiplerin çalışması yarın devam edecek.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi.

Balık adamların yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda şahısların cansız bedenine rastlanmadı. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edilecek.

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