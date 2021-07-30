Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)



ARAMA ÇALIŞMALARI YARIN DEVAM EDECEK

Kayseri'de öğle saatlerinden serinlemek için girdiği Sarımsaklı Barajı Göleti'nde gözden kaybolan Uygur kökenli, akraba olan Selma Abdulhamit (15), Abadushoukuer Teurxunguli (28) ve Musilimai Halimulati'nin (10) arama çalışmaları son buldu. Yarın Mersin'den gelecek dalgıçların katılımı ile kaybolan 3 kişi yeniden aranmaya başlanacak. Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Doğu Türkistan Derneği Başkan Yardımcısı Seyit Abdulkadir Tümtürk, "Saat 17.00 sularında Kayseri'de bulunduğumuz sırada arkadaşlar bizimle irtibata geçtiler. Sarımsaklı Barajı'nda 3 kişinin boğulduğuna dair ihbar aldıklarını söylediler. Burada çok şiddetli bir rüzgar ve akıntı var. Şu an içeriden 3 kişinin olduğu bilgisi var. Ancak 3'ü ile de kesin bir bilgi yok. 2 çocuğun suya girmesinden sonra 10-15 metre ilerliyorlar ve düzlük bittikten sonra çökme oluyor. Sonrasında jandarma, UMKE ve AFAD geldi" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-07-30 22:01:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.