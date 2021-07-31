Baraj göletinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Kayseri'de, dün girdikleri Sarımsaklı Barajı göletinde kaybolan Doğu Türkistanlı Selma Abdulhamit (15), Musilimai Halimulati (10) ve Abadushoukuer Teurxunguli'nin (28) cansız bedenlerine bugün öğle saatlerinde ulaşıldı. Cansız bedenler, göletten su altı arama ekipleri tarafından çıkarıldı. Gölet kenarındaki 3 kişinin yakınlarını acı haber üzerine jandarma ve su altı arama ekipleri teskin etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından akraba 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-07-31 13:15:21
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