TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ile makamında bir süre görüştü.



4 yıldır TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Eren’in görev süresinin dolmasının ardından TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayserili olan ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görevini yürütürken TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Prof. Albayrak’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Sıcak ve samimi şekilde sohbet havasında geçen ziyarette, günün anısına Albayrak, Başkan Büyükkılıç’a TRT’ye ait bir koleksiyon hediye ederken, Büyükkılıç da Albayrak’a kök boyadan yapılmış, el dokuması halı hediye etti.



Ziyarette, Albayrak’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu da eşlik etti.

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