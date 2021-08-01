Başkan Palancıoğlu çocuklarla aslan kral filmini izledi

Melikgazi Belediyesi açık havada farklı etkinliklere yenilerini ekleyerek ‘Arabalı Sinema’ etkinliğini her hafta farklı bir bölgede yapmaya devam ediyor.

Aslan Kral adlı çocuk macera filminin gösterimde olduğu arabalı sinemayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da çocuklarıyla izledi. Ailesiyle birlikte arabalı sinema etkinliğine katılan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, arabasında olan aileleri ve sinemaseverleri tek tek gezerek, "Melikgazi Belediyesi olarak geçen sene başlattığımız arabalı sinema etkinliğimiz son hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelen talepler devam ettikçe bizler de farklı filmleri, farklı ortamlarda sizlere misafir etmeye çalışacağız. Kusurumuz olursa, kusura bakmayın. Bugün de çocuklarımızla ki benim çocuklarım da burada, Aslan Kral filmini izleyeceğiz. Türkiye'de şu anda birçok ilde sabotajlar, yangınlar var. Bundan dolayı vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde bugünleri aşacağımızı düşünüyorum" dedi.

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