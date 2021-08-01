Kayseri aşılamada turuncudan sarıya döndü

Koronavirüse karşı aşılamayı kesintisiz sürdüren Kayseri, aşılama tablosunda turuncudan sarıya döndü.

Aşılama ile ilgili Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Mücadele kapsamında da aşılama yapılmaya devam ediyor. Kayseri'de de aşılama oranları yükseliyor. Turuncu kategoride bulunan Kayseri, Sayın Valimiz başta olmak üzere; Vekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, KSO, KTO, KTB, OSB Başkanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, sağlık yöneticilerimiz ve özverili sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle, vatandaşların da aşıya ilgisi sonrası turuncu kategoriden sarıya geçti. Bir sonraki adım ise mavi kategori. Yapılan aşı oranlarına göre iller renklendiriliyor. Kırmızı kategori nüfusun en az bir doz aşılanması sonucunda yüzde 55 ile 65 arasında turuncuya, yüzde 65 ile 75 aşılanması sonucunda sarıya, yüzde 75 üzeri aşılanma sonrası ise mavi renge ulaşılıyor. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı haritada Kayseri yüzde 65'in üzerine çıkıp sarı kategoride yer alarak, mavi katogoriye bir adım daha yaklaştı. Lütfen randevularımızı alarak aşılarımızı olalım” ifadelerine yer verildi.

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