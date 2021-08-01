Kayseri, aşılanmada turuncudan sarıya döndü



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ, koronavirüs salgınına karşı aşılanmada turuncu kategoriden sarıya döndü.

Kayseri´de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda aşı tablosunda turuncu kategoride yer alan Kayseri, yüzde 65 orana ulaşarak sarıya döndü. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayseri´miz aşı haritasında turuncu renkten sarı renge geçti. Mavi renge geçmek için aşı sırası gelmiş olup birinci doz aşısını yaptırmayan hemşehrilerimizin ivedi olarak aşı olması önem arz etmektedir. Destek ve hassasiyetiniz için siz kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-01 16:59:43



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