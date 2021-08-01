15 yaşındaki kız, annesiyle tartışan babasını öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Kayseri'de babası Cuma Ali C.'yi (42) bıçaklayarak öldüren C.C. (15), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-01 22:31:49



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