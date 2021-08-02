Hacılar’da gelirler yatırıma dönüşecek

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 10 adet arsa ve 2 adet kiralık iş yeri açık ihale ile satılacak. İhale, 4 Ağustos Çarşamba günü belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Erciyes, Akyazı, Yediağaç, Karpuzsekisi, Altınoluk mahalleleri’nde olmak üzere toplam 10 adet arsa ve Sanayi Sitesi’nde 2 adet iş yerinin 2886 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışı ve kiraya verilmesi gerçekleştirilecek. 4 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ihale saat 14.00’da encümen huzurunda gerçekleştirilecek. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gelirlerin yatırımlara dönüşeceğini belirterek, ihalenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.