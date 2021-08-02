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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yeni Kocasinan’ için kırsal mahallelerde yaz mesaisi

İHA

‘Yeni Kocasinan’ için kırsal mahallelerde yaz mesaisi

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılının ilk 7 ayında kırsal mahallelerde toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt ve üst yapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.
Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurguladı. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız” ifadelerini kullandı. Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde 2021 yılının ilk 7 ayında toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Farklı mahallelerde 400 metreküp istinat duvarı yaptık. 6 adet kamusal binanın tadilatının yanı sıra okullar, sağlık ocakları gibi kamu binalarının bakım, onarım ve mezarlıkların temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini belirterek, “Hizmetler neticesinde ilçemiz, hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek” diye konuştu.
Kırsal Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar ise, “Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerimizin geleceğine yatırım yapıyor. Kocasinan’da yaşamanın her zaman ayrıcalığını yaşıyoruz ve hizmetlerden çok memnunuz. Kalıcı hizmetlerinden dolayı sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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