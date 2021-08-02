Talas Millet Bahçesi Yarışması'nda sona doğru

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez bir millet bahçesinin yarışmayla belirleneceği Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması’nda sona yaklaşıldı.

Jüri başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Güner’in yaptığı yarışmanın heyeti, Mart ayı içinde yaptığı proje alanı incelemesinin ardından yarışma takvimine göre projeleri değerlendirmeye başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da farklı şehirlerden mimarlık, peyzaj ve şehir planlama alanlarında uzman jüri üyeleriyle bir araya gelerek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Feyzioğlu Konağı’ndaki değerlendirme toplasında konuşan Başkan Yalçın, yarışmayla ilgili bilgiler vererek, “Türkiye’de ilk kez bir millet bahçesinin projesi yarışmayla belirleniyor. Talas Millet Bahçesi Proje Yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Deniz Güner ve jüri üyeleriyle bir araya gelerek projeleri değerlendirmeye başladık. Talasımız çok güzel bir millet bahçesine sahip olacak” dedi.

Yarışma sonuçları jürinin yapacağı değerlendirmelerin ardından 6 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

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