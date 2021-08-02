Büyükkılıç'tan itfaiyeye 'teşekkür' ziyareti

Antalya’ya ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgedeki orman yangınlarına müdahalesi sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Yahyalı’daki yangında canla başla mücadele ederek, yangını söndüren itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.



Yahyalı ilçesinde meydana gelen yangına başarıyla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kahraman personel, terleri soğumadan Antalya’ya gitmişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya’ya ulaşır ulaşmaz Gündoğmuş İlçesi Umutlu Orman Köyü’nde görevlerini sürdürüp, yangınlara müdahale ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Yahyalı’daki yangında canla başla mücadele ederek yangını söndüren Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiye erlerini ziyaret etti. Ülkenin güneyi başta olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarına ülkece cansiperane bir şekilde müdahale edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayserimizin Kapuzbaşı Ulupınar bölgesinde çıkan yangın ile ilgili yapmış olduğunuz yoğun, gayretli, fedakârca mücadeleden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, alnınızdan öpüyorum. Oradaki süreci çok şükür kazasız belasız tamamladık, daha sonraki süreçte de bir grup arkadaşımız ve araçlarımız, Antalya bölgesindeki sıkıntıyı gidermek amacıyla şuanda oradalar, onlara da hem teşekkür ediyorum hem de onların da sağlıklı bir şekilde kazasız belasız dönmelerini temenni ediyorum. İhtiyaç varsa biz yine göndeririz, oradan gelen talebe göre hareket etmek durumundayız” diye konuştu



Büyükkılıç bir kez daha yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da hazır bulundu.

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