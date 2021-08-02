Kıbrıs gazisi, evinde ölü bulundu

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Kıbrıs gazisi Ali Hatay Karaca (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karaca'nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Olay, sabah saatlerinde, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Gözde Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Hatay Karaca'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapısı çilingire açtırılarak, evine girilen Karaca, hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Karaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Karaca'nın cansız bedeni, devlet hastanesi morguna kaldırıldı, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-02 15:23:28



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