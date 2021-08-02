Kocasinan Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi, Ağustos Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda meclis gündemindeki 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini sunmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Başkan Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda; Mimarsinan, Talatpaşa, Yavuzselim ve Şeker mahallelerinde çeşitli imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yatırımlarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakma hedefinde emin adımlarla yürüyoruz. Daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Kocasinan için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

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