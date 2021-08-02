Kayseri Masterler Spor Kulübü’nden Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

15 Temmuz’da Niğde’de yapılan Ömer Halisdemir Turnuvasında birinci olan Kayseri Masterler Spor Kulübü Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti.



Profesyonel sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri Masterler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız ve master sporcularımız ziyaretimize geldi. Orta Anadolu masterler Ligi Şampiyonluk Kupasına katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Turnuvaya 8 ilden 16 takım katıldı. Maşallah birçok gençten daha profesyonel daha istekli ve azimliler. TÜFAD Kayseri’de güzel bir çalışma yapıyor. Gençlerimize rehberlik ediyorlar. Ayrıca kendileri de sağlıklı kalmak için sürekli spor yapıyorlar. İller arasında yapılan müsabakalarda başarılı olarak kupayı Kayserimize getiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gelecek senede aynı başarıyı almalarını umut ediyoruz” dedi.



Turnuvada birinci olarak kupayı Kayseri’ye getirdiklerini söyleyen Kayseri Masterler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız ise, “Bu kupa bizim için çok önemliydi. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururumuzda başkanımızla paylaşmak istedik. Sporun ve sporcunun başkanı Palancıoğlu başkanımıza destekleri için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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