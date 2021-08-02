Minik Okçular il birinciliği için yarıştı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



2830 Haziran 2021 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Sahasında 6 kategoride düzenlenen İl Birinciliği müsabakalarına toplamda 38 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı İl Birinciliği müsabakaları sonucunda dereceye giren sporcular Ağustos ayı içerisinde Samsun ve Ordu’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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