'Cevizde Dönüşüm' Projesi ile cevizler aşılanıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, verimi düşük ceviz ağaçlarının çeşit değiştirme amacıyla yapılan aşı sonuçlarını değerlendirmek için yerinde inceleme ziyaretinde bulundu.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ile birlikte Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi'nde bulunan verimi düşük ceviz ağaçlarının çeşit değiştirme amacıyla yapılan aşı sonuçlarını değerlendirmek için yerinde inceleme ziyaretinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi Kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen 'Cevizde Dönüşüm' Projesi kapsamında verimi düşük ve yaşlı ceviz ağaçlarının tespit edilerek, bölge şartlarına uygun yeni tür ve çeşitlerle Mayıs ayında aşılaması yapıldı. Bu dönemde yapılan aşılar yaz sezonuna göre tutma oranları ve gelişimleri daha iyi olduğu belirtildi.



Aşılanan ceviz ağaçlarının gelişimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Yüzyıllardır bölgemizde yetiştiriciliği yapılan ve ilçe ekonomisine katkıda bulunan ancak verimleri oldukça düşük olan çeşitleri değiştirmek amacıyla aşıladık. Aşılama yaparken çiftçilerimize ceviz aşılamasını da öğrettik. Yani bir anlamda balık tutmayı öğrettik" dedi.

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