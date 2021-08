Tekden Eğitim Kurumları’ndan YKS’de ilk binde 11 öğrenci Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden: “İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir”

2627 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavında Tekden Eğitim Kurumları’ndan 11 öğrenci ilk bin içerisine girdi. Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir” dedi.



Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, yöneticiler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. İyi bir lisenin iyi bir üniversite demek olduğunu söyleyen Kemal Tekden, “İlk bin içindeki dereceleri ve üstün başarılarıyla bizleri onurlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ve takdir ediyorum. İlk 20 bin içinde ise 90 derecemiz bulunmaktadır. Bu yıl mezun verdiğimiz 204 öğrencimizin yüzde 86’sı en seçkin üniversitelere giriş yapabilecek durumdadırlar. İnşallah yerleşme sonuçları geldiğinde de sizlerle bu tabloyu paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Öğrencilerimizin yerleşeceği üniversitelerin ve bölümlerinin şimdiden hayırlara vesile olmasını dilerim. Emeği geçen eğitim liderlerimize ve bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ederim. “İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir” Kayseri’miz bu anlamda 6 yıldır çok şanslı. Çünkü üniversite havasında fiziki yapısı, donanımı ve sosyal tesisleriyle iyi düzeyde olan Özel Tekden Fen Ve Anadolu Lisemiz, ülkemizin ve Kayseri’mizin en seçkin, en güçlü eğitim kadrosunun özverili gayreti ile 6 yıldır başarılı sonuçlar elde etmektedir. Türkiye’de her yıl ilk binin içinde 10’nun üzerinde derece elde eden nadir okullardan olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tek başına 750’nin üzerinde mevcudu ile Özel okullar içinde en fazla mevcuda sahip olan okuldur. Bu durum okulumuza olan ilgiyi ve güveni göstermektedir” dedi.



"Okuma ve anlama becerileri için daha fazla çalışma yapılması gerekir"

Tekden, "Bilindiği gibi 20202021 eğitim yılında salgının etkisi ile Türkiye’de okullar çoğunlukla uzaktan eğitim yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız sınav grubu olan 8 ve 12.sınıflarımıza Destekleme ve Yetiştirme Kursu kapsamında yüz yüze eğitime izin verdiğinden uzaktan eğitimden çok yüz yüze eğitim yapılmıştır. Tekden Eğitim Kurumları olarak, gerek uzaktan eğitimle ve gerekse yüz yüze eğitim süreci içinde öğrencilerimize her türlü imkânı sağladık. Üç kez kamp programı, 52 deneme sınavı ve sınırsız tam öğrenme faaliyeti ve günlük mentörlük desteğinin sonucu olarak bu başarıları elde edilmiştir. Sınavın, şimdiye kadar yapılan en zor sınavlardan biri olduğunu da özellikle ifade etmek isterim. TYT’de Türkçe dersi, TYT ve AYT ‘de ise Geometri ve Matematik dersleri başta olmak üzere sınavın zorluk derecesi bir önceki yıllara göre artmıştır. TYT sınav puanı yerleştirmede yine belirleyici olmuştur. Gerek LGS ve gerekse YKS soruları değerlendirildiğinde okuma ve anlama becerisi ile birlikte muhakeme, analiz ve yorumlama becerisi yüksek olan öğrencilerin daha iyi yapabildiği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı okuma ve anlama becerilerini geliştirebilmek için okullarımızda daha fazla zaman ayırmak gerektiği ortadır. Lider şahsiyetli öğrencileri hayata hazırlamayı ilke edinmiş okullarımızda okuma çalışmaları ayrı bir önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.



"Yeni eğitim yılında eğitimlerin yüz yüze devam etmesi gerekir"

" 20212022 eğitim yılında okullar yüz yüze eğitime devam etmelidir" diyen Kemal Tekden, şunları söyledi:

"20212022 eğitim yılında okulların açılıp açılmayacağı tartışmaya açılmak istenmektedir. Tekden Eğitim Kurumları olarak 20212022 eğitim yılında okullar yüz yüze eğitime devam etmelidir. Okullar açık tutulmalıdır. Bunun için bizler de duyarlı olmalıyız. Aşılamaya hız vermeliyiz. Aşı vakti gelenler kesinlikle aşı olmalıdır. Okullarımızı açık tutmak bizlerin sorumluluğu vardır. Son olarak geçtiğimiz hafta içinde başlayan ve halen kısmen devam eden ülkemizin özellikle Akdeniz Bölgesinde olmak üzere 125’in üzerinde olan orman yangınlarından dolayı üzüntülüyüz. Adeta içimiz yanıp kavruldu. Ciğerlerimiz yandı. İçler acısı bir durum. Orman yangınları ile mücadele ederken şehit olanlara Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Evlerinden ve mallarından olan vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun diyorum. yeniden nefes kampanyası ile fidan dikmebağışlama kampanyasına Tekden Grup olarak etkin bir şekilde katılacağımızı burada özellikle ifade etmek isterim. 20212022 eğitim yılı YKS sınavına hazırlanmak için bugün kampa başlayan öğrencilerimize de kamplarında başarılar dilerim. Eğitim kadromuzu daha da güçlendirmiş bulunmaktayız. Bugünkü tören münasebetiyle sizlerin de zihinlerinizde birçok durumun netleştiğini düşünüyorum. Sevgili gençler, sizlerden bugünkü tablodan daha yüksek bir başarı bekliyorum. Her zaman zirve olmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."



Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri takdim edilerek, pasta kesildi.

