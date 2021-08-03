Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan ekibini Manavgat'a gönderdi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için 2 Sosyal çalışmacı ve 1 psikologdan oluşan psikososyal destek ekibini Manavgat’a uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.