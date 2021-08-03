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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gülsoy: “Temmuz ayında 242 milyon 451 bin dolar ihracat yaptık”

İHA

Başkan Gülsoy: “Temmuz ayında 242 milyon 451 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Temmuz ayında gerçekleştirilen 242 milyon 451 bin dolarlık ihracatın, geçen yıla oranla yüzde 4 arttığını belirten Başkan Gülsoy; “9 günlük bayram tatiline rağmen geçtiğimiz yılki ihracatımızı geride bırakarak en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum“ dedi.
Başkan Gülsoy, “TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Temmuz Ayı 190 milyon 213 bin dolar iken 2021 yılı Temmuz ayında 197 milyon 968 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 4’dür. 9 günlük bayram tatiline rağmen en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Kayseri Serbest Bölgemiz Temmuz Ayında 44 milyon 483 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 242 milyon 451 bin dolara çıkmıştır. 2021 yılı Temmuz döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İtalya, İsrail, Belçika ve Birleşik Krallık’tır” İfadelerini kullandı.
Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlediği 26 sektörden Çelik, Tekstil Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Hazır giyim ve Konfeksiyon sektöründe artış gözlenirken Demir ve Demir Dışı metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Elektrik Elektronik gibi sektörlerimizde ise kısmi azalış meydana gelmiştir“ dedi. Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2021 yılı hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 7 aylık süreçte önemli bir seviyeye geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;
“Covid19 salgınının getirdiği her zorluğa rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu minvalde pandemi sonrası en iyi çıkış yapan ülkelerden biri olacağımız gözükmektedir. 2021 yılına daha pozitif bakıyoruz. Dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Temmuz Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 16.4 milyar dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış sağlamıştır. Bu sayede ilk 7 ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. İhracatçılarımız zaferden zafere koşmaktadır. İhracatımızdaki olumlu gidişat, bize geleceğimize dair umut ve güç vermektedir. Kayseri’de yılın ilk 7 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 45,49 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri’de ilk 7 ayda 1 milyar 865 milyon 797 bin dolar ihracata ulaştık. Gelecek açısından umut verici bir seviyeye ulaşmak, şehrimiz açısından gurur vericidir. Özellikle uluslararası ticaret yapan arkadaşlarımızın Asya´yı yakından takip etmelerinin doğru olduğuna inanıyorum. Avrupa ile ticaretimizi sürdürelim, ancak mutlaka Asya pazarından da pay almalıyız. Dünya nüfusunun yarısının yaşadığı bu coğrafyayı görmezden gelmeyelim. Bu konuda yeni pazarlar bularak üretim ve ihracatın daha çok ivme kazanacağını düşünüyorum. Bu yıl için 3 milyar dolarlık ihracat hedefi koymuştuk. Her ay artan ihracat rakamlarımızla birlikte 3.5 milyar dolara ulaşacağımızı düşünüyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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