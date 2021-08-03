Tekstil atıkları geri dönüşümle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Melikgazi Belediyesi tekstil atıklarını kaynağında ayrıştırmak için ilçenin farklı bölgelerine koyduğu tekstil atık toplama konteynerlerinden 15 ton tekstil toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.



Geri dönüşümle yeniden hayat bulan kıyafetler temizlenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. İsrafın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tekstil geri dönüşümü ile tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ambalaj atıklarının ülkemiz ekonomisi için hammaddeden daha değerli bir kaynak olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Kaynağında ayrıştırma çalışmalarımızı tüm hızıyla devam etmektedir. İlçe olarak çevre hassasiyetini arttırmak için bu konuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İlçemiz sınırları içerisine dağıtılan 50 adet tekstil atık toplama konteynerlerine atılan tekstil atıkları belediyemiz personeli tarafından toplanmakta. Toplanan tekstil atıkları içerisinden kullanılabilir olanları seçildikten sonra, kuru temizleme işlemine tabi tutularak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.



Palancıoğlu, “Mayıs ve haziran ayında yaklaşık 4 ton kıyafet kuru temizleme işleminin ardından dağıtılmıştır. Böylece, vatandaşların kullanmadıkları giyim, ayakkabı, oyuncak, çanta, nevresim gibi tekstil atıkları, tekstil atık toplama konteynerlerinde biriktirilerek, geri dönüşüme kazandırılıyor” dedi.

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