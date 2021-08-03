Başkan Büyükkılıç’tan 'Su' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karayollarına yönelik şehri ilgilendiren toplantıdan sonra bu kez de Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal ve ekibi ile toplantı yaparak 'su' konusunu tüm boyutlarıyla masaya yatırdı. Başkan Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’a teşekkür etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve Strateji Baş Mühendisi Zeynep Yağmur tarafından sunum yapıldı. Bölge Müdürü Bal, Büyükkılıç’a kentte ve bölgede yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile ilgili detaylı bilgi verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “En önemli yatırımcı kuruluşlarımızdan birisi olan, yapılan çalışmaları ile Türkiye’mizin gururu olan Devlet Su İşlerimizin Kayseri Bölge Müdürlüğü marifetiyle şehrimizde ve bölgemizde yapılan, yapılacak olan ve yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bölge müdürümüzden detaylı bilgi aldık. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, DSİ ile işbirliğinin devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti;

“Amacımız şehrimizin su konusundaki yatırımlarını, ihtiyaçlarını makul ölçüler içerisinde kısa zamanda çözme yönünde irade göstermek niyetiyle, hem KASKİ’mizle hem Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak. Ankara boyutuyla ilgili de siyasi iradenin devreye girmesi gereken konum ve durumlarda gerekli çalışmalar sağlama yönünde milletvekillerimizle, bakanlarımızla görüşmek suretiyle, çalışmalara destek olmak amacıyla yaptığımız değerlendirme toplantısını sonuçlandırmış olduk. İnşallah işbirliğimiz devam edecek. Hep beraber bereketini yaşayacağız. Değerli müdürümüzü tebrik ediyorum, maşallah ayrılan ödenekleri zamanında ve yerli yerince neredeyse tamamına yakınını değerlendirmiş.”

Yapılması gereken işler olduğunu, istişare ederek yol haritasını belirleyeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların şehre hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek konuşmasında, “Bölgemizde uyum kültürü içerisinde değerli müdürümüzle yaptığımız çalışmalara en büyük desteği veren Değerli Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere, bakan yardımcımıza, genel müdürümüze, Ankara’daki üst düzey bürokratlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek pozitif sinerji oluşturarak Kayseri’mize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ne zaman talebimiz olsa, ne zaman bir çalışma ile beklentimiz olsa bu konuda bakanlarımız bizleri yalnız bırakmıyor, elimizi boş çevirmiyor, teşekkür ediyor, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve ekibinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve ilgili daire başkanları da katıldı.

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