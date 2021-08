Başkan Çopuroğlu: “Nerede afet olduysa tam kadro orada olduk” “Sosyal medyaya itibar etmeyin” “Önümüzdeki dönemde her hafta açılış yapacağız” “AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Ramazan Bedir: “CHP yangını fırsat, fırsatı da ganimet bilmiştir” “Kayseri’yi karıştıran gazeteci değil İYİ Partili”

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; düzenlediği basın toplantısında nerede bir afet olduysa tam kadro orada olduklarını ifade ederek, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini söyledi. Ülkede çıkan yangınların ardından sosyal medya paylaşımlarına da değinen Başkan Çopuroğlu; "Sosyal medyadaki söylenen şeylerin yüzde 90’ına itibar etmeyin. Çünkü herkes tahmin ettiğini veya provoke etmek istediğini yazıyor" dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, devletin tüm afetlerde vatandaşın yanında olduğunu aktararak; "Dünya tarihinde her zaman afetler olmuş. Zaman zaman sel, zaman zaman yangın olmuş ancak çok fazla bilinmemekle beraber tüm dünyayı etkisi altına almış en büyük felaket covid olacak diye düşünüyorum. Tüm dünya ülkeleriyle geldiğimiz süreçte elhamdülillah devletimiz güzel bir mücadele verdi. Şuanda sayısı 70 milyonu aşkın bir aşılama süreci yaşanmış bulunuyor. İnşallah vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetlerle yüzde 100’e ulaşması için bakanlığımız ve teşkilatımız gayret gösteriyor. Birçok felaket yaşandı. Nerede felaket, doğal afet varsa partimiz, kabinemiz, hükümetimiz tam kadro sahadaydı. Verilen sözler, ‘kimse mağdur olmayacak, devlet milletin yanında. Evsiz olanların evleri yapılıp teslim edilecek’ diye cumhurbaşkanımızın bizzat talimatları oldu. Hiçbiri havada kalmadı elhamdülillah, vatandaşımız mağdur edilmedi" dedi. Ülkede çıkan orman yangınlarının ardından sosyal medya paylaşımlarına da değinen Çopuroğlu; "Sosyal medyadaki söylenen şeylerin yüzde 90’ına itibar etmeyin. Çünkü herkes tahmin ettiğini veya provoke etmek istediğini yazıyor. Tüm bakanlıklarımız, hükümetimiz, devletimiz, tam kadro yangının söndürülmesi için gayret içerisindeler" şeklinde konuştu.



"Her hafta açılış, temel atma etkinliklerine başlıyoruz"

Pandemi döneminde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Başkan Çopuroğlu; "İnşallah önümüzdeki dönemde göreceksiniz her hafta açılış, her hafta temel atma etkinliklerine inşallah başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte Allah izin verirse havaalanımız genişleyecek, inşallah millet bahçemize insanlar sevdikleriyle gelerek yürüyüş yapacak. Pandemi sürecinde ‘pandemi var, ne yapalım’ ifadesinin arkasına sığınmak yerine genel merkezimizin bize verdiği görev çerçevesinde üye çalışmalarımıza devam ettik. İl Başkanları Toplantısında da en çok üye yapan ilk 3 il başkanlığı olarak bizi onurlandırdı teşkilat başkanımız" ifadelerini kullandı.



"Kayseri'yi karıştıran gazeteci değil İYİ Partili"

CHP'nin yangını fırsat, fırsatı da ganimet bildiğini ifade eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Ramazan Bedir; “Tüm çabalarımız karşısında, adeta tüm dünyada etkisini artıran orman yangınlarında devletmillet el ele verip birlik olacağımız bu günlerde, malum siyasi parti CHP, ‘Yangını Fırsat, Fırsatı da Ganimet’ bilerek milli birliğimize maalesef kastetmiştir. Bundan yaklaşık altı ay önce ‘bu parti, ne zaman Türkiye’nin partisi olacak?’ dediğimizi hatırlatmak isterim. Gerçi dünyadan bir haber olan bu siyasi parti ve şürekâsı ön yargılı politika izlemeyi bıraksalar ve etraflarına baksalar olup biteni anlayacaklar. Ama ne fayda, karşımızda beyaza ‘siyah’ diyen bir güruh var. Hizbi, iftirayı, yalanı ve tefrikayı rehber edinmiş bu yol, yol değildir. Sırf sayın cumhurbaşkanımızı karalamak, yapılan muhteşem hizmetleri gölgelemek maksadıyla söylenen her yalanın cevabını, milletimiz sandıkta verecektir. Defalarca milletin mahşerî vicdanında sınıfta kalan CHP ve küflü siyaseti yine hezimete uğrayacaktır” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Kayseri ile ilgili bir video hazırlandığını ve videoda röportaj yapan kişinin İYİ Partili olduğunu aktaran Av. Bedir; "Bir süre önce, Kayserimizde senaristi önceden belirlenmiş ve kurgulanmış masum bir ‘Sokak Röportajı’ gibi kimlikle servis edilen montaj bir film izledik. Burada, genç, yaşlı, engelli, çiftçi, emekli, esnaf bir karede buluşmuş; hep bir ağızdan muhalefetin AK Parti düşmanlığını dile getirdiğini işittik, Bu işi yapan şahsin İYİ Parti Antalya teşkilatında üst kurul adayı olmaya çalışan bir partili olduğunu da öğrendik. Şimdi sormak istiyoruz; bu röportajları yapan şahsın ana işi, sokak röportajı yapmak ise, ilave işi nedir? CHP Belediyesinde veya iştiraklerinde ilave bir iş yaptı mı? Buna karşılık bir bankamatik kartı var mı, maaş aldı mı? Şehrimize saat 15.30 da gelip, hızlıca yapılan bir röportajın ardından ‘görev tamam! şimdi yemek vakti’ deyip saat 16,30 civarı İYİ Parti İl Başkanın misafiri olarak ikindi yemeğinde bulundu mu? Gerçekleri ters yüz ederek sözüm ona kimsenin dezenformasyon yapmasına müsaade etmeyiz” dedi.

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve parti mensupları katıldı.

