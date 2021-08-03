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Muğla’da 3 katlı binadaki yangın söndürüldü

İHA

Muğla’da 3 katlı binadaki yangın söndürüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, orman yangınını söndürmek için gittikleri Muğla’da, yol üzerinde karşılaştıkları 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangını söndürdü.
Muğla’nın Fethiye ilçesine takviye amaçlı giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bölgede kriz masasına ulaşmak üzereyken yol üzerinde bir iş yerinde yoğun dumanların yükseldiğini fark etti. Muğla'nın Fethiye ilçesi Kaşyaka Mahallesi Mustafa Pekin Caddesi’nde tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 3 katlı binada tiner ve boyaların tutuşması nedeniyle başlayan yangına müdahale eden Kayseri İtfaiyesi, Muğla İtfaiyesi ekipleri ile kısa sürede yangını söndürdü.
Merdiven aracılığıyla çatıdan da müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak, soğutma işlemlerine başladı. Yangın çıkan bina kullanılamaz hale geldi. Kayseri itfaiyesinin yangına ilk müdahalesi ve yangını söndürmek için canla başla mücadele vermesi vatandaşların kameralarına da yansıdı.

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