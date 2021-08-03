Op. Dr. Simur: "Anne sütünü artıran en önemli şey sık emzirmek"

Özel Dünyam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aynur Simur, dut kurusu ve hurma gibi besinlerin anne ve bebeği hem vitamin hem de antioksidan açısından desteklediğini söyledi.

Anne sütünü artıran en önemli şeyin sol emzirmek olduğunu kaydeden Op. Dr. Simur; "Anne sütünü artıran en önemli şey sık sık emzirmektir. Bebeğin talebini artırmaktır. Talebi, arzı arttırdığınız müddetçe anne sütünü artırırsınız. Ancak toplum olarak bazı yiyeceklerin anne sütünü artırdığına dair medet umuyoruz. Besin olarak tahin tüketebilirler, anason içebilirler, rezene çayı içebilirler. Ayrıca kuruyemiş, dereotu, ısırgan otu gibi besinler tüketebilirler. Sizde çilek alerji yapıyorsa yemeyin. Kavun gaz yapıyorsa yemeyin. Muzun lif oranı biraz fazla olduğu için sindirimi zordur. Sizde rahatsızlık yapıyorsa yemeyin" dedi.

Anne adaylarının beslenmesine çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Simur; "Annelerimiz deyimi ile ‘ayaklarınızı sıcak tutun, sana gaz yapıyorsa ve soğuksa içmeyin’ derler. Nitekim bu deyimin birazda doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Dut kurusu mükemmel bir besin, hurma mükemmel bir besin annelerimiz lütfen bu besinleri tüketsinler. Bunlar çünkü içerisinde çok güçlü antioksidan bulunan besinler. Bu besinler anne ve bebeği hem vitamin hem de antioksidan açısından destekler. Çemenotu yıllardır kullandığımız bir besin, bu ürünü biz menopoz tedavisinde ve emzirmede de kullanıyoruz. Bu ürün belli bir grup annede yapılan çalışmalarda anne sütünü artırdığı görülmüş. Ancak yine alerji yapıyorlarsa tüketmesinler. Kafein içeren her şeyden bir nebze uzak durmamız gerekiyor. Günlük yaklaşık 300 miligram kafeine izin veriyoruz. Kafeinin yüzde 1’i ancak bebeğe geçiyor. Yüzde 1’lik kısım aslında çok az görünüyor. Ancak bizim vücudumuz karaciğerimiz hızlıca kafeini tüketebilirken, yeni doğan bir bebeğin karaciğeri kafeini tüketecek güçte değil. O nedenle hamile bir kadın bunu içtikçe bebek bunu tüketemiyor. İçmeye devam ettikçe de kafein orada birikiyor. Kafeinin az içilmesi sağlıklıdır. Ancak çok içildiğinde huzursuzluk ve uykusuzluk meydana geliyor. İşte o kafeinde bebekte biriktiği zaman huysuzluk çıkaran ve uyumayan bir bebek ortaya çıkıyor. Soğan, sarımsak, baharatlı yiyecekler, acı yiyecekler, kabuklu deniz ürünleri, kavun, karpuz, brokoli, lahana bu tarz yiyecekler anne sütünde çok ciddi gaz yapıyor" ifadelerini kullandı. Anne sütünü en çok azaltan şeyin annenin emzirmeyi kesmesi olduğunu dile getiren Simur ayrıca; alkol, sigara, kafeinli içeceklerin de anne sütünü azalttığını belirtti.

Anne sütünün yetmediği durumlar hakkında da bilgi paylaşan Özel Dünyam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aynur Simur sözlerine şu şekilde devam etti; "Anne sütünün yetmediği ya da bebeğin doymadığı dışkı, idrar miktarından anlaşılır. Özellikle 3. ve 5. günlerde bebeğin fizyolojik sarılığının artması ile anlaşılır. Ayrıca bebeğin aylık tartısının 500 gramın altında kalması da bu konuda bir belirteç olabilir. Bebeklerde anne sütü alerjisi oluşabilir. Özellikle tükettiği besinler aracılığı ile de alerji oluşabilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.