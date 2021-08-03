Evinde ölü bulunan Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşadığı evde ölü olarak bulunan Kıbrıs gazisi, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Gözde Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Ali Hatay Karaca'dan haber alamayan yakınları eve gitti. Karaca'yı hareketsiz gören yakınlarının ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kıbrıs gazisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaca'nın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Namaza, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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