Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden Manavgat'a destek

Bodrum'da bir yangın daha!

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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, yangında olumsuz etkilenen görevli ve vatandaşlara müdahalede bulunulması için 11 kişilik ekip gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü; Manavgat'ta çıkan orman yangınlarında olumsuz etkilenen görevli ve vatandaşlara destek olması amacıyla 8 UMKE gönüllüsü ve 2 UMKE aracı, 3 112 personeli ile 1 ambulans görevlendirdi. Ekipler, yangın bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladı.

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