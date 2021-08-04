İbrahim Akdağ Kayserispor’da

Yukatel Kayserispor, Ankaragücü’den ayrılan orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ’ı kadrosuna kattı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer ettiği isimleri tek tek açıklamaya başladı. Sarıkırmızılılar geçen sezon Ankaragücü'nde top koşturan İbrahim Akdağ ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kayseri’ye gelerek sarıkırmızılı formayı giyen İbrahim Akdağ, takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Ankaragücü'nde 18 maçta 2 gol kaydetti.

Kayserispor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten İbrahim Akdağ, “Büyük bir camiaya katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu sezon inşallah elimden gelen mücadelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Hepimiz için güzel ve hayırlı bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

İbrahim Akdağ, Yukatel Kayserispor’da 24 numaralı formayı giyecek.

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