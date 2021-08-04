Hırdavat malzemeleri çalan şüpheli saklandığı evde yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheli yakalandı.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi´nde yaklaşık bir ay önce gece yarısı sıralarında hırdavat dükkanına giren şüpheli, yaklaşık 250 bin TL´lik malzeme çaldı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin E.D. olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda hırsızlık şüphelisi saklandığı evde yakalandı. Çalınan malzemelerin bir bölümü de ele geçirildi.

E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-04 10:44:36



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